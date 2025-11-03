DataMind (DMIND) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00091396$ 0.00091396 $ 0.00091396 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007675$ 0.00007675 $ 0.00007675 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

DataMind (DMIND) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00008363. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DMIND μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DMIND είναι $ 0.00091396, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007675.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DMIND έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DataMind (DMIND) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DataMind είναι $ 8.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DMIND είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.36K