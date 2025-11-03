Cypherspace (CYPHER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001483 Υψηλ. 24H $ 0.00001792 Υψηλή συνέχεια $ 0.00201261 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001398 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +10.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.59%

Cypherspace (CYPHER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001643. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CYPHER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001483 και ενός υψηλού $ 0.00001792, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CYPHER είναι $ 0.00201261, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001398.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CYPHER έχει αλλάξει κατά -4.22% την τελευταία ώρα, +10.30% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cypherspace (CYPHER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.11K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.57M Συνολικός Όγκος 999,573,328.494194

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cypherspace είναι $ 16.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CYPHER είναι 999.57M, με συνολική προσφορά 999573328.494194. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.11K