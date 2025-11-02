CULOSUI (CULO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00132675$ 0.00132675 $ 0.00132675 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.85% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.44%

CULOSUI (CULO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CULO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CULO είναι $ 0.00132675, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CULO έχει αλλάξει κατά -0.85% την τελευταία ώρα, +3.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CULOSUI (CULO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 126.43K$ 126.43K $ 126.43K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 126.43K$ 126.43K $ 126.43K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CULOSUI είναι $ 126.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CULO είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 126.43K