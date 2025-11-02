CROTCH (CROTCH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00549873 $ 0.00549873 $ 0.00549873 Κατώτ. 24H $ 0.00637986 $ 0.00637986 $ 0.00637986 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00549873$ 0.00549873 $ 0.00549873 Υψηλ. 24H $ 0.00637986$ 0.00637986 $ 0.00637986 Υψηλή συνέχεια $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00536047$ 0.00536047 $ 0.00536047 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.79% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.40%

CROTCH (CROTCH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00600275. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CROTCH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00549873 και ενός υψηλού $ 0.00637986, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CROTCH είναι $ 0.01267094, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00536047.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CROTCH έχει αλλάξει κατά +0.79% την τελευταία ώρα, -1.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CROTCH (CROTCH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 424.53K$ 424.53K $ 424.53K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Προμήθεια Κυκλοφορίας 70.72M 70.72M 70.72M Συνολικός Όγκος 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CROTCH είναι $ 424.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CROTCH είναι 70.72M, με συνολική προσφορά 400000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.40M