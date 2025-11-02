ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή CROTCH είναι 0.00600275 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CROTCH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CROTCH εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή CROTCH είναι 0.00600275 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CROTCH σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CROTCH εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CROTCH

Πληροφορίες Τιμής CROTCH

Τι είναι το CROTCH

Whitepaper CROTCH

Επίσημος Ιστότοπος CROTCH

Tokenomics CROTCH

Προβλέψεις Τιμών CROTCH

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

CROTCH Λογότ.

CROTCH Τιμή (CROTCH)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CROTCH σε USD

$0.00600275
$0.00600275$0.00600275
-1.10%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
CROTCH (CROTCH) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:07:07 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00549873
$ 0.00549873$ 0.00549873
Κατώτ. 24H
$ 0.00637986
$ 0.00637986$ 0.00637986
Υψηλ. 24H

$ 0.00549873
$ 0.00549873$ 0.00549873

$ 0.00637986
$ 0.00637986$ 0.00637986

$ 0.01267094
$ 0.01267094$ 0.01267094

$ 0.00536047
$ 0.00536047$ 0.00536047

+0.79%

-1.11%

-10.40%

-10.40%

CROTCH (CROTCH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00600275. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CROTCH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00549873 και ενός υψηλού $ 0.00637986, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CROTCH είναι $ 0.01267094, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00536047.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CROTCH έχει αλλάξει κατά +0.79% την τελευταία ώρα, -1.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CROTCH (CROTCH) Πληροφορίες αγοράς

$ 424.53K
$ 424.53K$ 424.53K

--
----

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

70.72M
70.72M 70.72M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CROTCH είναι $ 424.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CROTCH είναι 70.72M, με συνολική προσφορά 400000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.40M

CROTCH (CROTCH) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από CROTCH σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από CROTCH σε USD ήταν $ -0.0000846603.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από CROTCH σε USD ήταν $ -0.0001696461.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από CROTCH σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.11%
30 ημέρες$ -0.0000846603-1.41%
60 Ημέρες$ -0.0001696461-2.82%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

CROTCH Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το CROTCH (CROTCH) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία CROTCH (CROTCH) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το CROTCH.

Ελέγξτε την CROTCH πρόβλεψη τιμής τώρα!

CROTCH σε Τοπικά Νομίσματα

CROTCH (CROTCH) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του CROTCH (CROTCH) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CROTCH token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με CROTCH (CROTCH)

Πόσο αξίζει το CROTCH (CROTCH) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CROTCH στο USD είναι 0.00600275 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CROTCH σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CROTCH σε USD είναι $ 0.00600275. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του CROTCH;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CROTCH είναι $ 424.53K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CROTCH;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CROTCH είναι 70.72M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CROTCH;
Το CROTCH πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01267094 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CROTCH;
Το CROTCH είχε τιμή ATL ύψους 0.00536047 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CROTCH;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CROTCH είναι -- USD.
Θα ανέβει το CROTCH υψηλότερα φέτος;
Το CROTCH μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CROTCH πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:07:07 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,583.13
$110,583.13$110,583.13

+0.26%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,871.21
$3,871.21$3,871.21

-0.62%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03044
$0.03044$0.03044

+1.29%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.13
$185.13$185.13

-0.69%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.24
$1,454.24$1,454.24

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,583.13
$110,583.13$110,583.13

+0.26%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,871.21
$3,871.21$3,871.21

-0.62%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.13
$185.13$185.13

-0.69%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.41
$90.41$90.41

+27.49%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5362
$2.5362$2.5362

+1.41%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.5001
$0.5001$0.5001

+900.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05631
$0.05631$0.05631

+181.55%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07721
$0.07721$0.07721

-8.46%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.5001
$0.5001$0.5001

+900.20%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0047159
$0.0047159$0.0047159

+131.20%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.416749
$2.416749$2.416749

+68.38%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06767
$0.06767$0.06767

+55.34%