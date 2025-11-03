Cronos Legends (CLG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 125.1 $ 125.1 $ 125.1 Κατώτ. 24H $ 129.27 $ 129.27 $ 129.27 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 125.1$ 125.1 $ 125.1 Υψηλ. 24H $ 129.27$ 129.27 $ 129.27 Υψηλή συνέχεια $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 Χαμηλότερη τιμή $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.82% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.04%

Cronos Legends (CLG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $126.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CLG μεταξύ ενός χαμηλού $ 125.1 και ενός υψηλού $ 129.27, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CLG είναι $ 474.6, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 52.75.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CLG έχει αλλάξει κατά +0.82% την τελευταία ώρα, -1.95% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cronos Legends (CLG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 42.76K$ 42.76K $ 42.76K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 60.28K$ 60.28K $ 60.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 339.01 339.01 339.01 Συνολικός Όγκος 477.9525 477.9525 477.9525

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cronos Legends είναι $ 42.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CLG είναι 339.01, με συνολική προσφορά 477.9525. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 60.28K