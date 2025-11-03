ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Cronos Legends είναι 126.15 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CLG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CLG εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CLG

Πληροφορίες Τιμής CLG

Τι είναι το CLG

Whitepaper CLG

Επίσημος Ιστότοπος CLG

Tokenomics CLG

Προβλέψεις Τιμών CLG

Cronos Legends Λογότ.

Cronos Legends Τιμή (CLG)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CLG σε USD

$125.39
$125.39
-2.50%1D
mexc
USD
Cronos Legends (CLG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Cronos Legends (CLG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 125.1
$ 125.1
Κατώτ. 24H
$ 129.27
$ 129.27
Υψηλ. 24H

$ 125.1
$ 125.1

$ 129.27
$ 129.27

$ 474.6
$ 474.6

$ 52.75
$ 52.75

+0.82%

-1.95%

+10.04%

+10.04%

Cronos Legends (CLG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $126.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CLG μεταξύ ενός χαμηλού $ 125.1 και ενός υψηλού $ 129.27, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CLG είναι $ 474.6, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 52.75.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CLG έχει αλλάξει κατά +0.82% την τελευταία ώρα, -1.95% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cronos Legends (CLG) Πληροφορίες αγοράς

$ 42.76K
$ 42.76K

--
----

$ 60.28K
$ 60.28K

339.01
339.01

477.9525
477.9525

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cronos Legends είναι $ 42.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CLG είναι 339.01, με συνολική προσφορά 477.9525. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 60.28K

Cronos Legends (CLG) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Cronos Legends σε USD ήταν $ -2.5153446332873.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Cronos Legends σε USD ήταν $ +14.3710080000.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Cronos Legends σε USD ήταν $ -75.5464413000.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Cronos Legends σε USD ήταν $ -264.6087562143532.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -2.5153446332873-1.95%
30 ημέρες$ +14.3710080000+11.39%
60 Ημέρες$ -75.5464413000-59.88%
90 Ημέρες$ -264.6087562143532-67.71%

Τι είναι Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Cronos Legends (CLG) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Cronos Legends Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Cronos Legends (CLG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Cronos Legends (CLG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Cronos Legends.

Ελέγξτε την Cronos Legends πρόβλεψη τιμής τώρα!

CLG σε Τοπικά Νομίσματα

Cronos Legends (CLG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Cronos Legends (CLG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CLG token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Cronos Legends (CLG)

Πόσο αξίζει το Cronos Legends (CLG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CLG στο USD είναι 126.15 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CLG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CLG σε USD είναι $ 126.15. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Cronos Legends;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CLG είναι $ 42.76K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CLG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CLG είναι 339.01 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CLG;
Το CLG πέτυχε τιμή ATH ύψους 474.6 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CLG;
Το CLG είχε τιμή ATL ύψους 52.75 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CLG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CLG είναι -- USD.
Θα ανέβει το CLG υψηλότερα φέτος;
Το CLG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CLG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Cronos Legends (CLG) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

$110,245.74

$3,861.56

$0.02659

$184.34

$1.2229

$110,245.74

$3,861.56

$184.34

$87.85

$2.4948

$0.00000

$0.00000

$0.0780

$0.05407

$0.08499

$0.000000003600

$0.000000455

$0.01799

$0.0000000000003223

$0.000000000633

