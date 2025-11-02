Cosmo (COSMO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00004266 $ 0.00004266 $ 0.00004266 Κατώτ. 24H $ 0.00004341 $ 0.00004341 $ 0.00004341 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00004266$ 0.00004266 $ 0.00004266 Υψηλ. 24H $ 0.00004341$ 0.00004341 $ 0.00004341 Υψηλή συνέχεια $ 0.00089054$ 0.00089054 $ 0.00089054 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003794$ 0.00003794 $ 0.00003794 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.05%

Cosmo (COSMO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004283. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COSMO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004266 και ενός υψηλού $ 0.00004341, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COSMO είναι $ 0.00089054, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003794.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COSMO έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -0.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cosmo (COSMO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 38.77K$ 38.77K $ 38.77K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.77K$ 38.77K $ 38.77K Προμήθεια Κυκλοφορίας 905.20M 905.20M 905.20M Συνολικός Όγκος 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cosmo είναι $ 38.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COSMO είναι 905.20M, με συνολική προσφορά 905204147.8626863. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.77K