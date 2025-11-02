ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Cosmo είναι 0.00004283 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο COSMO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής COSMO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το COSMO

Πληροφορίες Τιμής COSMO

Τι είναι το COSMO

Επίσημος Ιστότοπος COSMO

Tokenomics COSMO

Προβλέψεις Τιμών COSMO

Cosmo Λογότ.

Cosmo Τιμή (COSMO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 COSMO σε USD

--
----
-0.20%1D
USD
Cosmo (COSMO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:00:26 (UTC+8)

Cosmo (COSMO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00004266
$ 0.00004266$ 0.00004266
Κατώτ. 24H
$ 0.00004341
$ 0.00004341$ 0.00004341
Υψηλ. 24H

$ 0.00004266
$ 0.00004266$ 0.00004266

$ 0.00004341
$ 0.00004341$ 0.00004341

$ 0.00089054
$ 0.00089054$ 0.00089054

$ 0.00003794
$ 0.00003794$ 0.00003794

-0.10%

-0.30%

-25.05%

-25.05%

Cosmo (COSMO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004283. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COSMO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004266 και ενός υψηλού $ 0.00004341, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COSMO είναι $ 0.00089054, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003794.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COSMO έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -0.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cosmo (COSMO) Πληροφορίες αγοράς

$ 38.77K
$ 38.77K$ 38.77K

--
----

$ 38.77K
$ 38.77K$ 38.77K

905.20M
905.20M 905.20M

905,204,147.8626863
905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cosmo είναι $ 38.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COSMO είναι 905.20M, με συνολική προσφορά 905204147.8626863. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.77K

Cosmo (COSMO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Cosmo σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Cosmo σε USD ήταν $ -0.0000240317.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Cosmo σε USD ήταν $ -0.0000292313.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Cosmo σε USD ήταν $ -0.0004400776836155487.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.30%
30 ημέρες$ -0.0000240317-56.10%
60 Ημέρες$ -0.0000292313-68.24%
90 Ημέρες$ -0.0004400776836155487-91.13%

Τι είναι Cosmo (COSMO)

Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment.

Cosmo (COSMO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Cosmo Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Cosmo (COSMO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Cosmo (COSMO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Cosmo.

Ελέγξτε την Cosmo πρόβλεψη τιμής τώρα!

COSMO σε Τοπικά Νομίσματα

Cosmo (COSMO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Cosmo (COSMO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του COSMO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Cosmo (COSMO)

Πόσο αξίζει το Cosmo (COSMO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή COSMO στο USD είναι 0.00004283 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή COSMO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του COSMO σε USD είναι $ 0.00004283. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Cosmo;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το COSMO είναι $ 38.77K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COSMO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COSMO είναι 905.20M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του COSMO;
Το COSMO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00089054 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του COSMO;
Το COSMO είχε τιμή ATL ύψους 0.00003794 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του COSMO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το COSMO είναι -- USD.
Θα ανέβει το COSMO υψηλότερα φέτος;
Το COSMO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την COSMO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:00:26 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

