Concilium (CONCILIUM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Κατώτ. 24H $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 Υψηλ. 24H $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Υψηλή συνέχεια $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 Χαμηλότερη τιμή $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.73% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.04%

Concilium (CONCILIUM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $2.96. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CONCILIUM μεταξύ ενός χαμηλού $ 2.94 και ενός υψηλού $ 3.05, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CONCILIUM είναι $ 5.57, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.16.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CONCILIUM έχει αλλάξει κατά -0.73% την τελευταία ώρα, -2.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Concilium (CONCILIUM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.51M$ 14.51M $ 14.51M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.88M$ 14.88M $ 14.88M Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.88M 4.88M 4.88M Συνολικός Όγκος 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Concilium είναι $ 14.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CONCILIUM είναι 4.88M, με συνολική προσφορά 4999999.999999373. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.88M