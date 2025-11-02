Compound USDC (CUSDC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02524849 $ 0.02524849 $ 0.02524849 Κατώτ. 24H $ 0.02528176 $ 0.02528176 $ 0.02528176 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02524849$ 0.02524849 $ 0.02524849 Υψηλ. 24H $ 0.02528176$ 0.02528176 $ 0.02528176 Υψηλή συνέχεια $ 0.220912$ 0.220912 $ 0.220912 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00620705$ 0.00620705 $ 0.00620705 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.05%

Compound USDC (CUSDC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02526277. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CUSDC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02524849 και ενός υψηλού $ 0.02528176, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CUSDC είναι $ 0.220912, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00620705.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CUSDC έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Compound USDC (CUSDC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 32.01M$ 32.01M $ 32.01M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 32.01M$ 32.01M $ 32.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.27B 1.27B 1.27B Συνολικός Όγκος 1,267,320,645.464447 1,267,320,645.464447 1,267,320,645.464447

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Compound USDC είναι $ 32.01M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CUSDC είναι 1.27B, με συνολική προσφορά 1267320645.464447. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.01M