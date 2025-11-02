Coin (COINS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00054533 $ 0.00054533 $ 0.00054533 Κατώτ. 24H $ 0.00056326 $ 0.00056326 $ 0.00056326 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00054533$ 0.00054533 $ 0.00054533 Υψηλ. 24H $ 0.00056326$ 0.00056326 $ 0.00056326 Υψηλή συνέχεια $ 0.00260472$ 0.00260472 $ 0.00260472 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00008402$ 0.00008402 $ 0.00008402 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.25%

Coin (COINS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00055449. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COINS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00054533 και ενός υψηλού $ 0.00056326, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COINS είναι $ 0.00260472, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00008402.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COINS έχει αλλάξει κατά -0.54% την τελευταία ώρα, -0.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Coin (COINS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 554.49K$ 554.49K $ 554.49K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 554.49K$ 554.49K $ 554.49K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,380.700169 999,999,380.700169 999,999,380.700169

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Coin είναι $ 554.49K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COINS είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999380.700169. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 554.49K