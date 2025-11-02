CODY (CODY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001347 $ 0.00001347 $ 0.00001347 Κατώτ. 24H $ 0.00001511 $ 0.00001511 $ 0.00001511 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001347$ 0.00001347 $ 0.00001347 Υψηλ. 24H $ 0.00001511$ 0.00001511 $ 0.00001511 Υψηλή συνέχεια $ 0.00003875$ 0.00003875 $ 0.00003875 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000346$ 0.00000346 $ 0.00000346 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +7.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +27.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +27.44%

CODY (CODY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001472. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CODY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001347 και ενός υψηλού $ 0.00001511, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CODY είναι $ 0.00003875, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000346.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CODY έχει αλλάξει κατά -2.45% την τελευταία ώρα, +7.40% τις τελευταίες 24 ώρες και +27.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CODY (CODY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Προμήθεια Κυκλοφορίας 76.59B 76.59B 76.59B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CODY είναι $ 1.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CODY είναι 76.59B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.47M