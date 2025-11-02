Cod3x (CDX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.069743 $ 0.069743 $ 0.069743 Κατώτ. 24H $ 0.0732 $ 0.0732 $ 0.0732 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.069743$ 0.069743 $ 0.069743 Υψηλ. 24H $ 0.0732$ 0.0732 $ 0.0732 Υψηλή συνέχεια $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.69% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.77%

Cod3x (CDX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.070187. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CDX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.069743 και ενός υψηλού $ 0.0732, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CDX είναι $ 0.251359, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01749092.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CDX έχει αλλάξει κατά -0.69% την τελευταία ώρα, -3.91% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cod3x (CDX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Προμήθεια Κυκλοφορίας 49.08M 49.08M 49.08M Συνολικός Όγκος 49,076,466.76556558 49,076,466.76556558 49,076,466.76556558

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cod3x είναι $ 3.45M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CDX είναι 49.08M, με συνολική προσφορά 49076466.76556558. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.45M