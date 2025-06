Τι είναι Cluster (CLSTR)

Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.

Cluster (CLSTR) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

Cluster (CLSTR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Cluster (CLSTR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CLSTR token τώρα!