Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00193529 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -43.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -66.97%

CLANS (CLANS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CLANS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CLANS είναι $ 0.00193529, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CLANS έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -43.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -66.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 60.01K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 60.01K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.99M Συνολικός Όγκος 999,987,101.7765787

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CLANS είναι $ 60.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CLANS είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999987101.7765787. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 60.01K