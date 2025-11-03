Chi (気) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002351 $ 0.00002351 $ 0.00002351 Κατώτ. 24H $ 0.0000256 $ 0.0000256 $ 0.0000256 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002351$ 0.00002351 $ 0.00002351 Υψηλ. 24H $ 0.0000256$ 0.0000256 $ 0.0000256 Υψηλή συνέχεια $ 0.00205066$ 0.00205066 $ 0.00205066 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002345$ 0.00002345 $ 0.00002345 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.97%

Chi (気) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002345. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 気 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002351 και ενός υψηλού $ 0.0000256, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 気 είναι $ 0.00205066, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002345.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 気 έχει αλλάξει κατά -1.06% την τελευταία ώρα, -7.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Chi (気) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 23.44K$ 23.44K $ 23.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 23.44K$ 23.44K $ 23.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.69M 999.69M 999.69M Συνολικός Όγκος 999,692,800.636865 999,692,800.636865 999,692,800.636865

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Chi είναι $ 23.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 気 είναι 999.69M, με συνολική προσφορά 999692800.636865. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 23.44K