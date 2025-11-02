CheckDot (CDT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.058859 Υψηλ. 24H $ 0.061842 Υψηλή συνέχεια $ 1.33 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00930431 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.88%

CheckDot (CDT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.061209. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CDT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.058859 και ενός υψηλού $ 0.061842, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CDT είναι $ 1.33, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00930431.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CDT έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, +1.38% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CheckDot (CDT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 452.08K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 611.69K Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.39M Συνολικός Όγκος 9,999,250.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CheckDot είναι $ 452.08K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CDT είναι 7.39M, με συνολική προσφορά 9999250.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 611.69K