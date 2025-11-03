Chatrix (CRX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.99%

Chatrix (CRX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRX είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRX έχει αλλάξει κατά +0.52% την τελευταία ώρα, -1.94% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Chatrix (CRX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 32.44K$ 32.44K $ 32.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 758.68M 758.68M 758.68M Συνολικός Όγκος 874,926,597.7371427 874,926,597.7371427 874,926,597.7371427

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Chatrix είναι $ 28.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRX είναι 758.68M, με συνολική προσφορά 874926597.7371427. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.44K