Η σημερινή ζωντανή τιμή ChadFi είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CHADFI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CHADFI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CHADFI

Πληροφορίες Τιμής CHADFI

Τι είναι το CHADFI

Whitepaper CHADFI

Επίσημος Ιστότοπος CHADFI

Tokenomics CHADFI

Προβλέψεις Τιμών CHADFI

ChadFi Λογότ.

ChadFi Τιμή (CHADFI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CHADFI σε USD

$0.00065649
$0.00065649
+0.30%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
ChadFi (CHADFI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:02:23 (UTC+8)

ChadFi (CHADFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00174818
$ 0.00174818

$ 0
$ 0

--

+0.09%

-6.05%

-6.05%

ChadFi (CHADFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CHADFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CHADFI είναι $ 0.00174818, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CHADFI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ChadFi (CHADFI) Πληροφορίες αγοράς

$ 656.49K
$ 656.49K

--
--

$ 656.49K
$ 656.49K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ChadFi είναι $ 656.49K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CHADFI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 656.49K

ChadFi (CHADFI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από ChadFi σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ChadFi σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ChadFi σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ChadFi σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+0.09%
30 ημέρες$ 0-38.51%
60 Ημέρες$ 0-43.57%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι ChadFi (CHADFI)

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse

Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.

Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.

Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.

Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.

Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.

SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.

Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.

Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

ChadFi Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ChadFi (CHADFI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ChadFi (CHADFI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ChadFi.

Ελέγξτε την ChadFi πρόβλεψη τιμής τώρα!

CHADFI σε Τοπικά Νομίσματα

ChadFi (CHADFI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ChadFi (CHADFI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CHADFI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με ChadFi (CHADFI)

Πόσο αξίζει το ChadFi (CHADFI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CHADFI στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CHADFI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CHADFI σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ChadFi;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CHADFI είναι $ 656.49K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CHADFI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CHADFI είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CHADFI;
Το CHADFI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00174818 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CHADFI;
Το CHADFI είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CHADFI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CHADFI είναι -- USD.
Θα ανέβει το CHADFI υψηλότερα φέτος;
Το CHADFI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CHADFI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:02:23 (UTC+8)

ChadFi (CHADFI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

