Capa (CAPA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00103252 $ 0.00103252 $ 0.00103252 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00103252$ 0.00103252 $ 0.00103252 Υψηλή συνέχεια $ 0.02191833$ 0.02191833 $ 0.02191833 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.07%

Capa (CAPA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00102552. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CAPA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00103252, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CAPA είναι $ 0.02191833, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CAPA έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, +2.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Capa (CAPA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 161.07K$ 161.07K $ 161.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 512.76K$ 512.76K $ 512.76K Προμήθεια Κυκλοφορίας 157.06M 157.06M 157.06M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Capa είναι $ 161.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CAPA είναι 157.06M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 512.76K