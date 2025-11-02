Cap USD (CUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.99777 $ 0.99777 $ 0.99777 Κατώτ. 24H $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.99777$ 0.99777 $ 0.99777 Υψηλ. 24H $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Υψηλή συνέχεια $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Χαμηλότερη τιμή $ 0.947752$ 0.947752 $ 0.947752 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.09%

Cap USD (CUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.99777 και ενός υψηλού $ 1.005, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CUSD είναι $ 1.17, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.947752.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CUSD έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cap USD (CUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 289.62M$ 289.62M $ 289.62M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 289.62M$ 289.62M $ 289.62M Προμήθεια Κυκλοφορίας 289.52M 289.52M 289.52M Συνολικός Όγκος 289,521,632.9306021 289,521,632.9306021 289,521,632.9306021

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cap USD είναι $ 289.62M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CUSD είναι 289.52M, με συνολική προσφορά 289521632.9306021. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 289.62M