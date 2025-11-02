Caliber (CAL50) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.283132 $ 0.283132 $ 0.283132 Κατώτ. 24H $ 0.287302 $ 0.287302 $ 0.287302 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.283132$ 0.283132 $ 0.283132 Υψηλ. 24H $ 0.287302$ 0.287302 $ 0.287302 Υψηλή συνέχεια $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Χαμηλότερη τιμή $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.13%

Caliber (CAL50) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.283953. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CAL50 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.283132 και ενός υψηλού $ 0.287302, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CAL50 είναι $ 0.309508, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.155988.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CAL50 έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Caliber (CAL50) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 28.40M$ 28.40M $ 28.40M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 28.40M$ 28.40M $ 28.40M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Caliber είναι $ 28.40M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CAL50 είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.40M