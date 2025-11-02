Caesar (CAESAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00956697 Υψηλ. 24H $ 0.01037249 Υψηλή συνέχεια $ 0.02986281 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00704573 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.80%

Caesar (CAESAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00968564. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CAESAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00956697 και ενός υψηλού $ 0.01037249, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CAESAR είναι $ 0.02986281, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00704573.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CAESAR έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, -4.79% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Caesar (CAESAR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.69M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.69M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,911.3761286

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Caesar είναι $ 9.69M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CAESAR είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999911.3761286. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.69M