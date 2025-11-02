BYUSD (BYUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0.993784 - $ 1.001
Κατώτ. 24H $ 0.993784
Υψηλ. 24H $ 1.001
Υψηλή συνέχεια $ 1.5
Χαμηλότερη τιμή $ 0.502942
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.02%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.03%

BYUSD (BYUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BYUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.993784 και ενός υψηλού $ 1.001, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BYUSD είναι $ 1.5, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.502942.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BYUSD έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BYUSD (BYUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.49M
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.49M
Προμήθεια Κυκλοφορίας 11.48M
Συνολικός Όγκος 11,483,336.420254

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BYUSD είναι $ 11.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BYUSD είναι 11.48M, με συνολική προσφορά 11483336.420254. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.49M