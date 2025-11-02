Bware (INFRA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.082399 $ 0.082399 $ 0.082399 Κατώτ. 24H $ 0.088777 $ 0.088777 $ 0.088777 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.082399$ 0.082399 $ 0.082399 Υψηλ. 24H $ 0.088777$ 0.088777 $ 0.088777 Υψηλή συνέχεια $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Χαμηλότερη τιμή $ 0.079411$ 0.079411 $ 0.079411 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.31% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.18%

Bware (INFRA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.084662. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές INFRA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.082399 και ενός υψηλού $ 0.088777, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του INFRA είναι $ 2.45, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.079411.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το INFRA έχει αλλάξει κατά -0.31% την τελευταία ώρα, +2.74% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bware (INFRA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 423.93K$ 423.93K $ 423.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.01M 5.01M 5.01M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bware είναι $ 423.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του INFRA είναι 5.01M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.47M