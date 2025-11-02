BVM (BVM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01151785 Υψηλ. 24H $ 0.01176299 Υψηλή συνέχεια $ 6.94 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0089956 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.61%

BVM (BVM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01160695. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BVM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01151785 και ενός υψηλού $ 0.01176299, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BVM είναι $ 6.94, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0089956.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BVM έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, +0.39% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BVM (BVM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 288.06K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.16M Προμήθεια Κυκλοφορίας 24.82M Συνολικός Όγκος 99,741,589.87

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BVM είναι $ 288.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BVM είναι 24.82M, με συνολική προσφορά 99741589.87. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.16M