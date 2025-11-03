Bubblebid (BBB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01369516$ 0.01369516 $ 0.01369516 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.00%

Bubblebid (BBB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BBB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BBB είναι $ 0.01369516, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BBB έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bubblebid (BBB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.00M 21.00M 21.00M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bubblebid είναι $ 11.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BBB είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.21K