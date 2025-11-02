Brain (SN90) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.820177 $ 0.820177 $ 0.820177 Κατώτ. 24H $ 0.893156 $ 0.893156 $ 0.893156 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.820177$ 0.820177 $ 0.820177 Υψηλ. 24H $ 0.893156$ 0.893156 $ 0.893156 Υψηλή συνέχεια $ 0.952517$ 0.952517 $ 0.952517 Χαμηλότερη τιμή $ 0.316266$ 0.316266 $ 0.316266 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.68%

Brain (SN90) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.853904. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN90 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.820177 και ενός υψηλού $ 0.893156, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN90 είναι $ 0.952517, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.316266.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN90 έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, -3.96% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Brain (SN90) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 467.14K$ 467.14K $ 467.14K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 467.14K$ 467.14K $ 467.14K Προμήθεια Κυκλοφορίας 549.68K 549.68K 549.68K Συνολικός Όγκος 549,680.0 549,680.0 549,680.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Brain είναι $ 467.14K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN90 είναι 549.68K, με συνολική προσφορά 549680.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 467.14K