BORNE (BORNE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01214022 $ 0.01214022 $ 0.01214022 Κατώτ. 24H $ 0.01252763 $ 0.01252763 $ 0.01252763 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01214022$ 0.01214022 $ 0.01214022 Υψηλ. 24H $ 0.01252763$ 0.01252763 $ 0.01252763 Υψηλή συνέχεια $ 0.04767635$ 0.04767635 $ 0.04767635 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00765551$ 0.00765551 $ 0.00765551 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.11%

BORNE (BORNE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01230748. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BORNE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01214022 και ενός υψηλού $ 0.01252763, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BORNE είναι $ 0.04767635, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00765551.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BORNE έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -1.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BORNE (BORNE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 321.32K$ 321.32K $ 321.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Προμήθεια Κυκλοφορίας 26.11M 26.11M 26.11M Συνολικός Όγκος 172,293,893.451508 172,293,893.451508 172,293,893.451508

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BORNE είναι $ 321.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BORNE είναι 26.11M, με συνολική προσφορά 172293893.451508. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.12M