boris (BORIS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00108161 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.71% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +24.13%

boris (BORIS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BORIS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BORIS είναι $ 0.00108161, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BORIS έχει αλλάξει κατά -0.71% την τελευταία ώρα, -2.87% τις τελευταίες 24 ώρες και +24.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

boris (BORIS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 32.91K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 32.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.90M Συνολικός Όγκος 999,895,217.655314

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του boris είναι $ 32.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BORIS είναι 999.90M, με συνολική προσφορά 999895217.655314. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 32.91K