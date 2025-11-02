ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή BONGO CAT είναι 0.00011355 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BONGO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BONGO εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή BONGO CAT είναι 0.00011355 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BONGO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BONGO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BONGO

Πληροφορίες Τιμής BONGO

Τι είναι το BONGO

Επίσημος Ιστότοπος BONGO

Tokenomics BONGO

Προβλέψεις Τιμών BONGO

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

BONGO CAT Λογότ.

BONGO CAT Τιμή (BONGO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BONGO σε USD

$0.00011335
$0.00011335$0.00011335
-0.70%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
BONGO CAT (BONGO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:56:52 (UTC+8)

BONGO CAT (BONGO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00011278
$ 0.00011278$ 0.00011278
Κατώτ. 24H
$ 0.00011547
$ 0.00011547$ 0.00011547
Υψηλ. 24H

$ 0.00011278
$ 0.00011278$ 0.00011278

$ 0.00011547
$ 0.00011547$ 0.00011547

$ 0.142768
$ 0.142768$ 0.142768

$ 0.00002101
$ 0.00002101$ 0.00002101

-0.44%

-0.58%

-2.98%

-2.98%

BONGO CAT (BONGO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00011355. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BONGO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00011278 και ενός υψηλού $ 0.00011547, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BONGO είναι $ 0.142768, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002101.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BONGO έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -0.58% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BONGO CAT (BONGO) Πληροφορίες αγοράς

$ 113.51K
$ 113.51K$ 113.51K

--
----

$ 113.51K
$ 113.51K$ 113.51K

999.68M
999.68M 999.68M

999,683,979.4223264
999,683,979.4223264 999,683,979.4223264

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BONGO CAT είναι $ 113.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BONGO είναι 999.68M, με συνολική προσφορά 999683979.4223264. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 113.51K

BONGO CAT (BONGO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από BONGO CAT σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BONGO CAT σε USD ήταν $ -0.0001115641.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BONGO CAT σε USD ήταν $ -0.0001117276.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από BONGO CAT σε USD ήταν $ -0.006285580334820306.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.58%
30 ημέρες$ -0.0001115641-98.25%
60 Ημέρες$ -0.0001117276-98.39%
90 Ημέρες$ -0.006285580334820306-98.22%

Τι είναι BONGO CAT (BONGO)

₍^. ̫.^₎ community take over ₍^. ̫.^₎ $BONGO on Solana ≽

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

BONGO CAT (BONGO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

BONGO CAT Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BONGO CAT (BONGO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BONGO CAT (BONGO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BONGO CAT.

Ελέγξτε την BONGO CAT πρόβλεψη τιμής τώρα!

BONGO σε Τοπικά Νομίσματα

BONGO CAT (BONGO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BONGO CAT (BONGO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BONGO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με BONGO CAT (BONGO)

Πόσο αξίζει το BONGO CAT (BONGO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BONGO στο USD είναι 0.00011355 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BONGO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BONGO σε USD είναι $ 0.00011355. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BONGO CAT;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BONGO είναι $ 113.51K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BONGO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BONGO είναι 999.68M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BONGO;
Το BONGO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.142768 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BONGO;
Το BONGO είχε τιμή ATL ύψους 0.00002101 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BONGO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BONGO είναι -- USD.
Θα ανέβει το BONGO υψηλότερα φέτος;
Το BONGO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BONGO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:56:52 (UTC+8)

BONGO CAT (BONGO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,796.10
$110,796.10$110,796.10

+0.46%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,879.50
$3,879.50$3,879.50

-0.41%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03060
$0.03060$0.03060

+1.83%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.68
$185.68$185.68

-0.39%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.24
$1,454.24$1,454.24

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,796.10
$110,796.10$110,796.10

+0.46%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,879.50
$3,879.50$3,879.50

-0.41%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.68
$185.68$185.68

-0.39%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.01
$90.01$90.01

+26.93%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5385
$2.5385$2.5385

+1.50%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4598
$0.4598$0.4598

+819.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05647
$0.05647$0.05647

+182.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08092
$0.08092$0.08092

-4.06%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.4598
$0.4598$0.4598

+819.60%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0047826
$0.0047826$0.0047826

+134.47%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.409844
$2.409844$2.409844

+67.90%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06729
$0.06729$0.06729

+54.47%