BONGO CAT (BONGO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00011278 $ 0.00011278 $ 0.00011278 Κατώτ. 24H $ 0.00011547 $ 0.00011547 $ 0.00011547 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00011278$ 0.00011278 $ 0.00011278 Υψηλ. 24H $ 0.00011547$ 0.00011547 $ 0.00011547 Υψηλή συνέχεια $ 0.142768$ 0.142768 $ 0.142768 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002101$ 0.00002101 $ 0.00002101 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.98%

BONGO CAT (BONGO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00011355. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BONGO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00011278 και ενός υψηλού $ 0.00011547, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BONGO είναι $ 0.142768, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002101.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BONGO έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -0.58% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BONGO CAT (BONGO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 113.51K$ 113.51K $ 113.51K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 113.51K$ 113.51K $ 113.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.68M 999.68M 999.68M Συνολικός Όγκος 999,683,979.4223264 999,683,979.4223264 999,683,979.4223264

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BONGO CAT είναι $ 113.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BONGO είναι 999.68M, με συνολική προσφορά 999683979.4223264. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 113.51K