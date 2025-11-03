BNBGUY (BNBGUY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001932 $ 0.00001932 $ 0.00001932 Κατώτ. 24H $ 0.00002017 $ 0.00002017 $ 0.00002017 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001932$ 0.00001932 $ 0.00001932 Υψηλ. 24H $ 0.00002017$ 0.00002017 $ 0.00002017 Υψηλή συνέχεια $ 0.0003229$ 0.0003229 $ 0.0003229 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001611$ 0.00001611 $ 0.00001611 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.29%

BNBGUY (BNBGUY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001931. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNBGUY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001932 και ενός υψηλού $ 0.00002017, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNBGUY είναι $ 0.0003229, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001611.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNBGUY έχει αλλάξει κατά -1.14% την τελευταία ώρα, -2.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BNBGUY (BNBGUY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K Προμήθεια Κυκλοφορίας 953.10M 953.10M 953.10M Συνολικός Όγκος 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BNBGUY είναι $ 18.40K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNBGUY είναι 953.10M, με συνολική προσφορά 953096958.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.40K