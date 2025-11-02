Bitrecs (SN122) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.93511 $ 0.93511 $ 0.93511 Κατώτ. 24H $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.93511$ 0.93511 $ 0.93511 Υψηλ. 24H $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Υψηλή συνέχεια $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Χαμηλότερη τιμή $ 0.337554$ 0.337554 $ 0.337554 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.31% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +42.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +42.03%

Bitrecs (SN122) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.96674. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN122 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.93511 και ενός υψηλού $ 1.033, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN122 είναι $ 1.16, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.337554.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN122 έχει αλλάξει κατά -0.31% την τελευταία ώρα, -6.06% τις τελευταίες 24 ώρες και +42.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bitrecs (SN122) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 266.87K$ 266.87K $ 266.87K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.30M$ 20.30M $ 20.30M Προμήθεια Κυκλοφορίας 276.05K 276.05K 276.05K Συνολικός Όγκος 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitrecs είναι $ 266.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN122 είναι 276.05K, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.30M