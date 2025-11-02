BINANTS (BINANTS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00008275 $ 0.00008275 $ 0.00008275 Κατώτ. 24H $ 0.00008513 $ 0.00008513 $ 0.00008513 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00008275$ 0.00008275 $ 0.00008275 Υψηλ. 24H $ 0.00008513$ 0.00008513 $ 0.00008513 Υψηλή συνέχεια $ 0.00034659$ 0.00034659 $ 0.00034659 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00008201$ 0.00008201 $ 0.00008201 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.18%

BINANTS (BINANTS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00008286. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BINANTS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00008275 και ενός υψηλού $ 0.00008513, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BINANTS είναι $ 0.00034659, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00008201.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BINANTS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -2.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BINANTS (BINANTS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 82.86K$ 82.86K $ 82.86K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 82.86K$ 82.86K $ 82.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BINANTS είναι $ 82.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BINANTS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 82.86K