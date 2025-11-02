BETA (BETA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00007546 $ 0.00007546 $ 0.00007546 Κατώτ. 24H $ 0.00007871 $ 0.00007871 $ 0.00007871 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00007546$ 0.00007546 $ 0.00007546 Υψηλ. 24H $ 0.00007871$ 0.00007871 $ 0.00007871 Υψηλή συνέχεια $ 0.00068728$ 0.00068728 $ 0.00068728 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000362$ 0.0000362 $ 0.0000362 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.91%

BETA (BETA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007779. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BETA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00007546 και ενός υψηλού $ 0.00007871, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BETA είναι $ 0.00068728, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000362.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BETA έχει αλλάξει κατά +0.10% την τελευταία ώρα, +2.28% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BETA (BETA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 77.82K$ 77.82K $ 77.82K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 77.82K$ 77.82K $ 77.82K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BETA είναι $ 77.82K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BETA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 77.82K