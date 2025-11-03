Beaver (BEAVER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0
Κατώτ. 24H $ 0
Υψηλ. 24H $ 0
Υψηλή συνέχεια $ 0
Χαμηλότερη τιμή $ 0
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) --
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.98%

Beaver (BEAVER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BEAVER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BEAVER είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BEAVER έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Beaver (BEAVER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.03K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.03K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69T
Συνολικός Όγκος 420,690,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Beaver είναι $ 20.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BEAVER είναι 420.69T, με συνολική προσφορά 420690000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.03K