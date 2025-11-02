BASEDD House (BASEDD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00101736 $ 0.00101736 $ 0.00101736 Κατώτ. 24H $ 0.00108959 $ 0.00108959 $ 0.00108959 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00101736$ 0.00101736 $ 0.00101736 Υψηλ. 24H $ 0.00108959$ 0.00108959 $ 0.00108959 Υψηλή συνέχεια $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00088571$ 0.00088571 $ 0.00088571 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.89% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.69%

BASEDD House (BASEDD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00103146. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BASEDD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00101736 και ενός υψηλού $ 0.00108959, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BASEDD είναι $ 0.00924382, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00088571.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BASEDD έχει αλλάξει κατά -0.89% την τελευταία ώρα, -4.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BASEDD House (BASEDD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.88M 999.88M 999.88M Συνολικός Όγκος 999,878,465.829898 999,878,465.829898 999,878,465.829898

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BASEDD House είναι $ 1.03M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BASEDD είναι 999.88M, με συνολική προσφορά 999878465.829898. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.03M