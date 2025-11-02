Base Strategy (BASTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00000306 Υψηλ. 24H $ 0.0000033 Υψηλή συνέχεια $ 0.00001075 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000291 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -6.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.74%

Base Strategy (BASTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000307. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BASTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000306 και ενός υψηλού $ 0.0000033, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BASTR είναι $ 0.00001075, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000291.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BASTR έχει αλλάξει κατά -6.32% την τελευταία ώρα, +0.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Base Strategy (BASTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 299.41K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 299.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 97.44B Συνολικός Όγκος 97,429,433,749.8605

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Base Strategy είναι $ 299.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BASTR είναι 97.44B, με συνολική προσφορά 97429433749.8605. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 299.39K