Avo (AVO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0101506 $ 0.0101506 $ 0.0101506 Κατώτ. 24H $ 0.01194043 $ 0.01194043 $ 0.01194043 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0101506$ 0.0101506 $ 0.0101506 Υψηλ. 24H $ 0.01194043$ 0.01194043 $ 0.01194043 Υψηλή συνέχεια $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.07%

Avo (AVO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01033798. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AVO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0101506 και ενός υψηλού $ 0.01194043, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AVO είναι $ 0.02710749, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AVO έχει αλλάξει κατά +0.50% την τελευταία ώρα, -12.84% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Avo (AVO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.33M$ 10.33M $ 10.33M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.33M$ 10.33M $ 10.33M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.97M 999.97M 999.97M Συνολικός Όγκος 999,969,227.4721979 999,969,227.4721979 999,969,227.4721979

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Avo είναι $ 10.33M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AVO είναι 999.97M, με συνολική προσφορά 999969227.4721979. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.33M