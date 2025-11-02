Astera USD (ASUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.462854 $ 0.462854 $ 0.462854 Κατώτ. 24H $ 0.470826 $ 0.470826 $ 0.470826 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.462854$ 0.462854 $ 0.462854 Υψηλ. 24H $ 0.470826$ 0.470826 $ 0.470826 Υψηλή συνέχεια $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Χαμηλότερη τιμή $ 0.462854$ 0.462854 $ 0.462854 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.66%

Astera USD (ASUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.4629. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ASUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.462854 και ενός υψηλού $ 0.470826, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ASUSD είναι $ 2.0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.462854.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ASUSD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.68% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Astera USD (ASUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Προμήθεια Κυκλοφορίας 12.00M 12.00M 12.00M Συνολικός Όγκος 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Astera USD είναι $ 5.55M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ASUSD είναι 12.00M, με συνολική προσφορά 12000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.55M