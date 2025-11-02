aster dog (ADOG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00372484$ 0.00372484 $ 0.00372484 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.65% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -19.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.20%

aster dog (ADOG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ADOG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ADOG είναι $ 0.00372484, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ADOG έχει αλλάξει κατά +2.65% την τελευταία ώρα, -19.98% τις τελευταίες 24 ώρες και -33.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

aster dog (ADOG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 405.83K$ 405.83K $ 405.83K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 405.83K$ 405.83K $ 405.83K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του aster dog είναι $ 405.83K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ADOG είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 405.83K