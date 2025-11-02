ASSDAQ (ASSDAQ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00113872 Υψηλ. 24H $ 0.00169426 Υψηλή συνέχεια $ 0.01013732 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00089368 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.79% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +46.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.59%

ASSDAQ (ASSDAQ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00169572. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ASSDAQ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00113872 και ενός υψηλού $ 0.00169426, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ASSDAQ είναι $ 0.01013732, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00089368.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ASSDAQ έχει αλλάξει κατά +1.79% την τελευταία ώρα, +46.17% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.69M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.69M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.94M Συνολικός Όγκος 999,936,352.652213

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ASSDAQ είναι $ 1.69M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ASSDAQ είναι 999.94M, με συνολική προσφορά 999936352.652213. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.69M