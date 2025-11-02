ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή ASK SPLAT είναι 0.00206924 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPLAT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPLAT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή ASK SPLAT είναι 0.00206924 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SPLAT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SPLAT εύκολα στη MEXC τώρα.

ASK SPLAT Τιμή (SPLAT)

Live Τιμή 1 SPLAT σε USD

$0.00206924
-3.50%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
ASK SPLAT (SPLAT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:46:08 (UTC+8)

ASK SPLAT (SPLAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00206521
Κατώτ. 24H
$ 0.00217732
Υψηλ. 24H

$ 0.00206521
$ 0.00217732
$ 0.02859411
$ 0.00178228
-0.50%

-3.58%

+12.66%

+12.66%

ASK SPLAT (SPLAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00206924. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPLAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00206521 και ενός υψηλού $ 0.00217732, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPLAT είναι $ 0.02859411, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00178228.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPLAT έχει αλλάξει κατά -0.50% την τελευταία ώρα, -3.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ASK SPLAT (SPLAT) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.36M
--
$ 1.98M
656.70M
956,696,300.0176251
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ASK SPLAT είναι $ 1.36M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPLAT είναι 656.70M, με συνολική προσφορά 956696300.0176251. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.98M

ASK SPLAT (SPLAT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από ASK SPLAT σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ASK SPLAT σε USD ήταν $ -0.0014873388.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ASK SPLAT σε USD ήταν $ -0.0018615162.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ASK SPLAT σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-3.58%
30 ημέρες$ -0.0014873388-71.87%
60 Ημέρες$ -0.0018615162-89.96%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

ASK SPLAT (SPLAT) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

ASK SPLAT Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ASK SPLAT (SPLAT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ASK SPLAT (SPLAT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ASK SPLAT.

Ελέγξτε την ASK SPLAT πρόβλεψη τιμής τώρα!

SPLAT σε Τοπικά Νομίσματα

ASK SPLAT (SPLAT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ASK SPLAT (SPLAT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SPLAT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με ASK SPLAT (SPLAT)

Πόσο αξίζει το ASK SPLAT (SPLAT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SPLAT στο USD είναι 0.00206924 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SPLAT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SPLAT σε USD είναι $ 0.00206924. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ASK SPLAT;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SPLAT είναι $ 1.36M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPLAT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SPLAT είναι 656.70M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SPLAT;
Το SPLAT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.02859411 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SPLAT;
Το SPLAT είχε τιμή ATL ύψους 0.00178228 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SPLAT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SPLAT είναι -- USD.
Θα ανέβει το SPLAT υψηλότερα φέτος;
Το SPLAT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SPLAT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
ASK SPLAT (SPLAT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

