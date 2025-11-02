ASK SPLAT (SPLAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00206521 $ 0.00206521 $ 0.00206521 Κατώτ. 24H $ 0.00217732 $ 0.00217732 $ 0.00217732 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00206521$ 0.00206521 $ 0.00206521 Υψηλ. 24H $ 0.00217732$ 0.00217732 $ 0.00217732 Υψηλή συνέχεια $ 0.02859411$ 0.02859411 $ 0.02859411 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00178228$ 0.00178228 $ 0.00178228 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.66%

ASK SPLAT (SPLAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00206924. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPLAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00206521 και ενός υψηλού $ 0.00217732, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPLAT είναι $ 0.02859411, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00178228.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPLAT έχει αλλάξει κατά -0.50% την τελευταία ώρα, -3.58% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ASK SPLAT (SPLAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Προμήθεια Κυκλοφορίας 656.70M 656.70M 656.70M Συνολικός Όγκος 956,696,300.0176251 956,696,300.0176251 956,696,300.0176251

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ASK SPLAT είναι $ 1.36M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPLAT είναι 656.70M, με συνολική προσφορά 956696300.0176251. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.98M