Η σημερινή ζωντανή τιμή Alpha Pay είναι 0.00008313 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ALPAY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ALPAY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Alpha Pay είναι 0.00008313 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ALPAY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ALPAY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ALPAY

Πληροφορίες Τιμής ALPAY

Τι είναι το ALPAY

Επίσημος Ιστότοπος ALPAY

Tokenomics ALPAY

Προβλέψεις Τιμών ALPAY

Alpha Pay Λογότ.

Alpha Pay Τιμή (ALPAY)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ALPAY σε USD

--
----
-2.60%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Alpha Pay (ALPAY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:43:16 (UTC+8)

Alpha Pay (ALPAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0000785
$ 0.0000785$ 0.0000785
Κατώτ. 24H
$ 0.00008587
$ 0.00008587$ 0.00008587
Υψηλ. 24H

$ 0.0000785
$ 0.0000785$ 0.0000785

$ 0.00008587
$ 0.00008587$ 0.00008587

$ 0.00026297
$ 0.00026297$ 0.00026297

$ 0.0000785
$ 0.0000785$ 0.0000785

-1.48%

-2.64%

-17.91%

-17.91%

Alpha Pay (ALPAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00008313. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ALPAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000785 και ενός υψηλού $ 0.00008587, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ALPAY είναι $ 0.00026297, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000785.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ALPAY έχει αλλάξει κατά -1.48% την τελευταία ώρα, -2.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Alpha Pay (ALPAY) Πληροφορίες αγοράς

$ 83.13K
$ 83.13K$ 83.13K

--
----

$ 83.13K
$ 83.13K$ 83.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Alpha Pay είναι $ 83.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ALPAY είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 83.13K

Alpha Pay (ALPAY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Alpha Pay σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Alpha Pay σε USD ήταν $ -0.0000435535.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Alpha Pay σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Alpha Pay σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.64%
30 ημέρες$ -0.0000435535-52.39%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Alpha Pay (ALPAY)

To create a seamless, inclusive, and cost-effective financial ecosystem that empowers users to transact, save, and engage with businesses and communities using Alpha Pay tokens. To revolutionize the world of finance with AI-powered smart payments, making transactions seamless, secure, and accessible to everyone globally. To empower individuals and businesses worldwide with futuristic payment solutions that redefine financial freedom and create economic opportunities for all.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Alpha Pay (ALPAY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Alpha Pay Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Alpha Pay (ALPAY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Alpha Pay (ALPAY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Alpha Pay.

Ελέγξτε την Alpha Pay πρόβλεψη τιμής τώρα!

ALPAY σε Τοπικά Νομίσματα

Alpha Pay (ALPAY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Alpha Pay (ALPAY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ALPAY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Alpha Pay (ALPAY)

Πόσο αξίζει το Alpha Pay (ALPAY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ALPAY στο USD είναι 0.00008313 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ALPAY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ALPAY σε USD είναι $ 0.00008313. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Alpha Pay;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ALPAY είναι $ 83.13K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ALPAY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ALPAY είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ALPAY;
Το ALPAY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00026297 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ALPAY;
Το ALPAY είχε τιμή ATL ύψους 0.0000785 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ALPAY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ALPAY είναι -- USD.
Θα ανέβει το ALPAY υψηλότερα φέτος;
Το ALPAY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ALPAY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:43:16 (UTC+8)

Alpha Pay (ALPAY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

