Alpha Pay (ALPAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0.0000785 - $ 0.00008587
Κατώτ. 24H $ 0.0000785
Υψηλ. 24H $ 0.00008587
Υψηλή συνέχεια $ 0.00026297
Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000785
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.48%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.64%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.91%

Alpha Pay (ALPAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00008313. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ALPAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000785 και ενός υψηλού $ 0.00008587, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ALPAY είναι $ 0.00026297, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000785.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ALPAY έχει αλλάξει κατά -1.48% την τελευταία ώρα, -2.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Alpha Pay (ALPAY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 83.13K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 83.13K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B
Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Alpha Pay είναι $ 83.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ALPAY είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 83.13K