AIMX (AIMX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02766477$ 0.02766477 $ 0.02766477 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.13%

AIMX (AIMX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIMX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIMX είναι $ 0.02766477, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIMX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AIMX (AIMX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 155.58K$ 155.58K $ 155.58K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 231.80K$ 231.80K $ 231.80K Προμήθεια Κυκλοφορίας 394.67M 394.67M 394.67M Συνολικός Όγκος 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AIMX είναι $ 155.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIMX είναι 394.67M, με συνολική προσφορά 588000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 231.80K