aibrk (AIBRK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00420528$ 0.00420528 $ 0.00420528 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.92% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -24.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.18%

aibrk (AIBRK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIBRK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIBRK είναι $ 0.00420528, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIBRK έχει αλλάξει κατά +0.92% την τελευταία ώρα, -24.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

aibrk (AIBRK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 520.73K$ 520.73K $ 520.73K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 520.73K$ 520.73K $ 520.73K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του aibrk είναι $ 520.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIBRK είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 520.73K