AI Dev Agent (AIDEV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00143702 Υψηλ. 24H $ 0.00157915 Υψηλή συνέχεια $ 0.00782371 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +7.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.39%

AI Dev Agent (AIDEV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00155139. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIDEV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00143702 και ενός υψηλού $ 0.00157915, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIDEV είναι $ 0.00782371, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIDEV έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +7.28% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AI Dev Agent (AIDEV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 120.50K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 620.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 77.68M Συνολικός Όγκος 400,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AI Dev Agent είναι $ 120.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIDEV είναι 77.68M, με συνολική προσφορά 400000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 620.50K