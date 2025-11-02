AGiXT (AGIXT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00107945 $ 0.00107945 $ 0.00107945 Κατώτ. 24H $ 0.00123839 $ 0.00123839 $ 0.00123839 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00107945$ 0.00107945 $ 0.00107945 Υψηλ. 24H $ 0.00123839$ 0.00123839 $ 0.00123839 Υψηλή συνέχεια $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +110.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +110.11%

AGiXT (AGIXT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00108433. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AGIXT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00107945 και ενός υψηλού $ 0.00123839, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AGIXT είναι $ 0.104418, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AGIXT έχει αλλάξει κατά +0.39% την τελευταία ώρα, -10.83% τις τελευταίες 24 ώρες και +110.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AGiXT (AGIXT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AGiXT είναι $ 1.08M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AGIXT είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999837.38. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.08M