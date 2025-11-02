501 (501) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000092 $ 0.0000092 $ 0.0000092 Κατώτ. 24H $ 0.00000967 $ 0.00000967 $ 0.00000967 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000092$ 0.0000092 $ 0.0000092 Υψηλ. 24H $ 0.00000967$ 0.00000967 $ 0.00000967 Υψηλή συνέχεια $ 0.00024046$ 0.00024046 $ 0.00024046 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000092$ 0.0000092 $ 0.0000092 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.38%

501 (501) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000931. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 501 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000092 και ενός υψηλού $ 0.00000967, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 501 είναι $ 0.00024046, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000092.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 501 έχει αλλάξει κατά +0.18% την τελευταία ώρα, +0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

501 (501) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.79M 999.79M 999.79M Συνολικός Όγκος 999,786,618.140143 999,786,618.140143 999,786,618.140143

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του 501 είναι $ 9.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 501 είναι 999.79M, με συνολική προσφορά 999786618.140143. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.30K