YUUKI (YUUKI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00287586 $ 0.00287586 $ 0.00287586 24H Tief $ 0.00387331 $ 0.00387331 $ 0.00387331 24H Hoch 24H Tief $ 0.00287586$ 0.00287586 $ 0.00287586 24H Hoch $ 0.00387331$ 0.00387331 $ 0.00387331 Allzeithoch $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Niedrigster Preis $ 0.00192955$ 0.00192955 $ 0.00192955 Preisänderung (1H) +0.69% Preisänderung (1T) -10.57% Preisänderung (7T) +57.96% Preisänderung (7T) +57.96%

Der Echtzeitpreis von YUUKI (YUUKI) beträgt $0.00335176. In den letzten 24 Stunden wurde YUUKI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00287586 und einem Höchstpreis von $ 0.00387331 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YUUKI liegt bei $ 0.03770389, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00192955.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YUUKI im letzten Stunde um +0.69%, in den letzten 24 Stunden um -10.57% und in den vergangenen 7 Tagen um +57.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

YUUKI (YUUKI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 70.37K$ 70.37K $ 70.37K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 70.37K$ 70.37K $ 70.37K Umlaufangebot 21.00M 21.00M 21.00M Gesamtangebot 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von YUUKI beträgt $ 70.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YUUKI liegt bei 21.00M, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 70.37K.