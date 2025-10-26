Yield Protocol (YIELD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.547757$ 0.547757 $ 0.547757 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.35% Preisänderung (1T) +0.90% Preisänderung (7T) -0.43% Preisänderung (7T) -0.43%

Der Echtzeitpreis von Yield Protocol (YIELD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde YIELD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YIELD liegt bei $ 0.547757, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YIELD im letzten Stunde um +0.35%, in den letzten 24 Stunden um +0.90% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Yield Protocol (YIELD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 43.18K$ 43.18K $ 43.18K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 85.00K$ 85.00K $ 85.00K Umlaufangebot 71.45M 71.45M 71.45M Gesamtangebot 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Protocol beträgt $ 43.18K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von YIELD liegt bei 71.45M, das Gesamtangebot bei 140661635.5775238. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 85.00K.