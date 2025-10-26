Der Echtzeitpreis von WLF TOKEN beträgt heute 0.00189127 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WLF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WLF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von WLF TOKEN beträgt heute 0.00189127 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WLF-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WLF-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

WLF TOKEN Preis (WLF)

1 WLF zu USD Echtzeitpreis:

$0.00189127
-0.40%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
WLF TOKEN (WLF) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:19:02 (UTC+8)

WLF TOKEN (WLF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00188918
24H Tief
$ 0.00190141
24H Hoch

$ 0.00188918
$ 0.00190141
$ 0.0021434
$ 0
-0.05%

-0.41%

-4.10%

-4.10%

Der Echtzeitpreis von WLF TOKEN (WLF) beträgt $0.00189127. In den letzten 24 Stunden wurde WLF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00188918 und einem Höchstpreis von $ 0.00190141 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WLF liegt bei $ 0.0021434, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WLF im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um -0.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WLF TOKEN (WLF) Marktinformationen

$ 5.20M
--
$ 37.83M
2.75B
20,000,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von WLF TOKEN beträgt $ 5.20M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WLF liegt bei 2.75B, das Gesamtangebot bei 20000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.83M.

WLF TOKEN (WLF)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von WLF TOKEN zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von WLF TOKEN zu USD bei $ +0.0044136906.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von WLF TOKEN zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von WLF TOKEN zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.41%
30 Tage$ +0.0044136906+233.37%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

WLF TOKEN (WLF) Ressource

Offizielle Website

WLF TOKEN-Preisprognose (USD)

Wie viel wird WLF TOKEN (WLF) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre WLF TOKEN-(WLF)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für WLF TOKEN zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die WLF TOKEN-Preisprognose an!

WLF zu lokalen Währungen

WLF TOKEN (WLF) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von WLF TOKEN (WLF) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WLF Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu WLF TOKEN (WLF)

Wie viel ist WLF TOKEN (WLF) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WLF in USD beträgt 0.00189127 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WLF-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WLF-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00189127. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WLF TOKEN?
Die Marktkapitalisierung von WLF beträgt $ 5.20M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WLF?
Das Umlaufangebot von WLF beträgt 2.75B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WLF?
WLF erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0021434 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WLF?
WLF verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WLF?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WLF beträgt -- USD.
Wird WLF dieses Jahr noch steigen?
WLF könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WLF-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

