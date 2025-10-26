WLF TOKEN (WLF) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00188918 24H Hoch $ 0.00190141 Allzeithoch $ 0.0021434 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.05% Preisänderung (1T) -0.41% Preisänderung (7T) -4.10%

Der Echtzeitpreis von WLF TOKEN (WLF) beträgt $0.00189127. In den letzten 24 Stunden wurde WLF zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00188918 und einem Höchstpreis von $ 0.00190141 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WLF liegt bei $ 0.0021434, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WLF im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um -0.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

WLF TOKEN (WLF) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.20M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 37.83M Umlaufangebot 2.75B Gesamtangebot 20,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von WLF TOKEN beträgt $ 5.20M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WLF liegt bei 2.75B, das Gesamtangebot bei 20000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.83M.